Alexandre GAUT

Alexandre, 53 ans.

Autodidacte polyvalent et donc atypique parce que non "classable".



Inconditionnel de la libre pensée, insatiable de la créativité, curieux des autres.

Mes études (CNAM) m'ont amené à créer une Entreprise très jeune, un bureau d'études Techniques. Après des années de créations, d'inventions industrielles, pour le compte de Sociétés prestigieuses (MATRA, THOMSON, L’AIR LIQUIDE, L’OREAL, SCHLUMBERGER…) j’ai été approché par DASSAULT pour développer des systèmes audio/vidéo et équiper les prestigieux « FALCON ».



En dix ans, j'étais à la tête d'une machine de type "niche" dont les Clients étaient les richissimes et exigeants propriétaires de Jets Privés. J'ai arpenté les tarmacs du monde, croisé des "pointures" du nec plus ultra de ce qu'on peut imaginer de mieux dans des domaines aussi variés que l'ébénisterie, la sellerie, la miroiterie... de tout l'univers du "Luxe", mais aussi de ce qui existe de plus sophistiqué en terme de technologie.

Là, j'ai trouvé la dimension de ma vie, avec un enrichissement permanent, auprès de vrais professionnels passionnés et d’une compétence extrême.

Dans l'Aéronautique, on se doit d'être excellent, pas moyen.

Chaque erreur peut être fatale.



Cette entreprise a chuté après le 11 septembre 2001, comme beaucoup d'autres, alors je me suis diversifié :

-montage d'une association en 2005 destinée à revaloriser, par le théâtre, les malades atteints de la maladie d’Alzheimer,

-en 2006, encadrement de Congrès dans le désert Tunisien, sous des "Lodges" ... sensations exceptionnelles !

-Elaboration de "business plans", montages de structures, pour ceux qui, autour de moi, veulent se lancer... (commercialisation de plats Africains, réfection de meubles anciens, Modiste, Cabinet de massage du visage…)

J'ai moi-même des inventions à développer, (loisirs/technologiques/sites/commerces...). J'ai besoin de la passion, de l'implication, de l’énergie, des compétences des autres, pour réaliser et partager de belles choses.



Je vis à Lille, avec mes trois garçons.

J'écris, je peins, je sculpte, créer et offrir est mon credo.

Je lance actuellement un projet innovant à Lille, une galerie d’Arts avec un concept totalement nouveau, déclinable dans chaque métropole et qui, au delà de son aspect économique, aura un impact social fort, en permettant à quiconque de pouvoir s’exposer, de montrer une œuvre personnelle sans avoir à prétendre être « professionnel ».



L’Art doit sortir du carcan académique dans lequel on l’enferme, tout peut être Art, chacun est un artiste, un créateur qui s’ignore, et le partage de la création peut être un ciment social fantastique dès qu’on accepte, qu’on tolère, que les goûts et les couleurs...



Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

Expositions

Musique

Théâtre

Voyages