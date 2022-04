Christophe BEUL

Principe d’action :

Tout édifice tend à hisser chacune de ses pierres vers leur maximum pour se hisser lui-même vers le sien. (Peter avait tort).

Politique de mise en oeuvre :

Respect strict des objectifs

Construction participative des méthodes

Contrôle qualité semi-autonome permanent



Conseils, Procédures, Projets :

Audit Social

Audit paie

Conseil en organisation

Aide à la décision

Optimisation des coûts

Tableaux de bord et indicateurs

Budgets, payroll & workforce

Contrôle de gestion sociale

Pilotage stratégies RH

Procédures, dossiers transverses

Data room

Communication d’entreprise



Juridique, Social, IRP :

Conventions et accords, négociations IRP

Entretiens DP/CE (secteur privé)

Commissions paritaires nationales, conseils

scientifiques, groupes de travail (secteur public)

Veille juridique, contentieux, données statutaires



Recrutement, GPEC, Management :

Recrutements métallurgie, BTP, HCR, services, agroalimentaire, grande distribution, édition

Plans de carrières, optimisation des compétences, management et coordination d’équipes

Campagnes de recrutements et gestion de carrières d’enseignants chercheurs (secteur public)



Administration du personnel, Paie, GTA, SIRH :

Processus complet de paie, déclarations

Process d’externalisations, conduite de projets

Mise en place de portail RH et GTA

Epargne salariale, 1%, interlocuteur organismes





Mes compétences :

Ressources Humaines

Paie

Recrutement

Relations sociales négociations

Relations sociales & syndicales

Juridique Droit du travail

Conseil rh

Conseil RH Projet RH/SIRH

IRP