Jean François LE BLAY

En tant que consultant, j'interviens auprès des entreprises sous forme d'étude, de coaching individuels, coaching d'équipes ou formation de groupes

Mes domaines de prédilection sont le management et les comportements humains en entreprise.

J'ai construit et j'anime actuellement pour plusieurs grands groupes nationaux des solutions concrètes et adaptées sur les thèmes de l'accompagnement du changement, de la coopération et la performance d'équipe, et j'accompagne de nombreux managers dans leurs métier difficile.



En parallèle de mon activité de consultant, je suis artiste peintre et j'expose très régulièrement.

Un peu comme mes formations, mes tableaux traitent du changement, de la métamorphose et de l'énergie.

Site :Array







Mes compétences :

Coaching d'équipe et individuel

Formation en Gestion du temps et des priorités

Formations en Management

Formation en techniques de vente

Certifié DISC - Success Insights

PEINTURE

Accompagnement au changement

Gestion du changement

Art

Management

Accompagnement

Coaching