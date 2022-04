Alexandre GAUTHIER

Mes études ont été orientées sur l'Electronique et l'Informatique.

J'ai fait un petit détour par l'Education Nationale car c'est un réel attrait chez moi de faire passer un savoir, mais la perspective de rester 10 ans sur Creteil en ZEP m'a fait renoncer.

Je ne le regrette pas, c'était une bonne expérience, et j'en ai connu d'autres par la suite.

J'ai donc travaillé dans des domaines différents comme le GSM, le transport ou le paramédical avec comme lien commun la maintenance. J'ai effectué de la soudure de composant CMS, de la réparation de cartes électroniques, de la GMAO, de la gestion de SAV, relation client, interface constructeur et j'en passe.

Mes points forts sont la polyvalence et le pragmatisme.





Mes compétences :

Électronique

Informatique

Formation

Microsoft Windows

Linux