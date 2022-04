Alexandre GAUTHON

Depuis cinq annees en Chine -principalement a Shanghai- j'ai, de par mes differentes experiences professionnelles, une bonne connaissance de la Chine.



J'ai depuis peu cree une entreprise specialisee dans la parqueterie; nous nous concentrons principalement sur le marche Chinois (Chine continentale, Hong Kong, Singapore) et vendons sur ce marche aux architectes et decorateurs d'interieurs.



N'hesitez pas a nous contacter a info@al-flooring.com pour de plus amples informations. Nous sommes egalement a la recherche de distributeurs en France et en Europe.



Mes compétences :

CAN

dynamic

Persistent

Team oriented

Vente