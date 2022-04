Alexandre GAUTIER

Après avoir suivi des études de design d’objet et avoir obtenu mon DNSEP, je suis à la recherche d’un emploi

ou d’un stage où je pourrai approfondir mon savoir-faire.

Lors de ma formation, j’ai pu m’épanouir dans un atelier et développer des compétences techniques sur le travail

du métal, du bois et sur d’autres matériaux.

J’ai aussi réalisé différents prototypes et travaillé conjointement avec des designers et des artistes dans la réalisation de leurs projets.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

KeyShot

Rhinoceros