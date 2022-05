Louis LALLEMAND

Ingénieur et Architecte diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes et de l'Ecole Polytechnique de Milan, je recherche actuellement un poste, dans un cabinet d'architecture ou bureau d'études, qui me permette d'exprimer ma double compétence. Je suis dynamique, curieux, et sensible au défi environnemental. J' adore le travail en équipe, possède une expérience internationale de 3 ans et suis initié aux technologies BIM et à la modélisation paramétrique.



Mes compétences :

CATIA

V-Ray

SketchUp

Rhinoceros

Microsoft Office

Matlab

Autodesk Revit

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

3D Studio Max

Pachyderm Acoustic Simulations

Midas Gen

Parametric design

Microsoft Project

Grasshopper

BIM