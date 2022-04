Alexandre GAZAGNES

Grâce à plus de 10 ans de présence sur son marché, la division Immobilier & Construction a développé une véritable expertise sur les 4 pôles suivants :



-l'Immobilier

-la Maitrise d'Oeuvre

-les Entreprises de la Construction : Bâtiment et Travaux Publics

-le Second Oeuvre et la Maintenance



Retrouvez moi sur Linkedin: http://www.linkedin.com/in/alexandregazagnes



Ce compte est un compte à caractère personnel, sans lien direct avec mes activités au sein de la division Immobilier et Construction de Michael Page.



Les règles de prise de contact et de mise en relation ne répondent qu'à une logique personnelle.



Formation