Alexandre GAZAGNES (MICHAEL PAGE)

Grâce à plus de 10 ans de présence sur son marché, la division Immobilier & Construction a développé une véritable expertise sur les 4 pôles suivants :



-l'Immobilier

-la Maitrise d'Oeuvre

-les Entreprises de la Construction : Bâtiment et Travaux Publics

-le Second Oeuvre et la Maintenance



Ce compte est un compte à caractère professionnel, en lien direct avec mes activités au sein de la division Immobilier et Construction de Michael Page.



Les règles de prise de contact et de mise en relation sont celles en vigueur dans le groupe Michael Page.