Alexandre GENVRESSE

Administrateur systèmes et réseaux en recherche d'un poste.



Mes compétences :

Administration système

Support informatique

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Maintenance informatique

Bureautique

Virtualisation

Exploitation système et réseaux, Windows serveur,

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 10

Linux

Linux Red Hat

Ubuntu

Windows Server

Microsoft Office

Microsoft Office 2007

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows Server 2012

AD

Bug Tracking System

Cisco Switches/Routers > Catalyst Switches

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

GPO

Microsoft Windows

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Server Update Services

OpenLDAP

Pam

Personal Information Manager

Server (2008 R2

WDS