Alexandre GEORGE

Après un passage en DRH d'un Groupe public de recherche, j'ai été recruté par le Ministère des Affaires Etrangères puis par la Cour Nationale du droit d'asile.



CA la suite de ces années de spécialisation sur les différentes problématiques touchant les étrangers en France (et les entreprises et investisseurs, français et étrangers...), j'ai co-fondé la société Migration Conseil, que je dirige depuis 2007.



Embaucher un ressortissant étranger, investir en France et y créer une société, les questions d'autorisation de travail, la formation, une qualité d'expertise... Nous travaillons aujourd'hui tant pour des Groupes que des PME,françaises et étrangères, et également pour l'Etat, ce qui nous donne une très bonne vision de la question des étrangers en France.



Pour en savoir plus, vous êtes les bienvenus sur notre site:Array, ou sur notre blog,Array.



Bonne visite, et à bientôt!



Mes compétences :

Conseil

Droit

Droit des étrangers

Formation

Immigration

Permis de Travail