Alexandre GEORGE

Les 5 bonnes raisons de me rencontrer:



★ De culture ingénieur, je suis à même de m'adapter aux changements technologiques récurrents du web



★ Diplômé en community management, je suis solidement formé aux nouveaux métiers du social media



★ Polyvalent et rigoureux, j'ai appris en agence à atteindre les objectifs fixés, dans des délais très serrés



★ Créatif, je me suis toujours distingué dans ma capacité à être force de proposition, quelle que soit la variété des projets et des interlocuteurs



★ Investi et flexible, et toujours de bonne humeur, je contribue à instaurer une bonne ambiance au sein de mon équipe



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Analytics

Cahier des charges

Chiffrages

Cms

Comité de pilotage

Communication

Communication de crise

CSS3

Google

Google analytics

Google+

Html5

HTML5 & CSS3

HTML5 CSS3

Linux

Microsoft Pack Office

MySQL

PHP5

PHP5 Mysql

Pilotage

Programmation

Rédaction

réseaux sociaux

Seo

SEO SMO

SMO

Web-marketing

Webmarketing