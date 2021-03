Alexandre GERMAIN

Expert franchise & Directeur d'agence DYNABUY sur Montpellier



Après avoir dirigé le développement et l'animation de la Fédération Française de la Franchise pendant plus de 10 ans, j'ai décidé de ma lancer en franchise.



Après une première expérience en tant que franchisé du réseau Daniel Moquet, j'ai choisi de rejoindre le réseau Dyanbuy pour développer les services dédiés aux TPE/PME de la région de Montpellier.



Ma bonne connaissance des problématiques des franchiseurs et des franchisés me permet aujourd'hui d'accompagner tout porteur de projet en développement de franchise.



Mes compétences :

Franchise

Animation de réseau

Développement commercial

Création d'entreprise et de réseau

Accompagnement de dirigeants d'entreprises