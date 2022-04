Alexandre GERVAIS

Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine du commerce, mes domaines d'expertise s'articulent autour des points suivants:

- Développement commercial et études marketing préalables au ciblage des interlocuteurs et des marchés ;

- Prospection commerciale de grands comptes nationaux et internationaux ;

- Gestion d’affaires et interlocuteurs de cadres dirigeants: Directeurs Généraux et de Présidents ;

- Élaboration des propositions commerciales, suivi de compétitions, suivi de projets et de portefeuille clients ;

- Expertise retail tous secteurs et prescripteur en matière d’agencement (GMS - GSA, GSB, GSS, textile, cosmétique).



Mes compétences :

Gestion

Vente

Développement commercial

Grande distribution

Business development

Economie

Management

Design