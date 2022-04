Alexandre GESLIN

Véritable passionné de la relation et de la satisfaction clients, aprés six années d'études commerciales, j'évolue aujourd'hui dans une grande entreprise familiale locale, au poste de négociteur immobilier avec la responsabilité du secteur de Montfort sur Meu, ma ville natale, tout en pratiquant ma passion première de sapeur pompier volontaire! La satisfaction des gens passe avant tout par de la disponibilité, du bon sens, savoir être à l'écoute, de la volonté, de la persévérance et par l'amour de ce que l'on fait!



Mes compétences :

Négociation

Prospection

Suivi Clientèle