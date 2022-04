Alexandre GILLIOCQ

Après l'obtention d'une licence DCGE (développement commercial et gestion des échanges), je suis parti un an en Nouvelle-Zélande dans le but de parfaire mon anglais et m'ouvrir sur le monde.

A la suite de ce voyage, j'ai intégré la société LOU BERRET, spécialiste des colis gastronomiques sur mesure à destination des collectivités et des entreprises.

Ce réseau professionnel est essentiel pour nouer et consolider de nouvelles relations durables avec nos clients et prospects.

Vous faites parti d'un comité d'entreprise et souhaitez faire plaisir à vos salariés pour les fêtes de fin d'année?

Vous êtes commercial et souhaitez remercier ou faire plaisir à un client?

Vous êtes tout simplement intéressé?



Contactez moi et je répondrais à vos questions.



Mes compétences :

Management commercial

Vente B2B

Gestion de la relation client