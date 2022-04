Alexandre GIRARD

Ma principale activité de conseil est l'évaluation de l'impact des projets de construction portuaire sur les tortues marines et leur milieu, principalement en Afrique Centrale/de L'Ouest.

Je suis membre du Groupe de spécialiste des tortues marines de l'UICN (Marine Turtle Specialist Group, MTSG) et modérateur du réseau Rastoma, réseau des professionnel de la conservation des tortues marines en Afrique Centrale.

Je développe également des compétences en biostatistiques et en modélisation des populations en collaboration avec Marc Girondot,CNRS, Professeur à l'Université d'Orsay.

Préalablement (jusqu'en 2010), j'ai également été un journaliste, Rédacteur en chef pour des revue vétérinaires spécialisées dans la formation permanente : PVE (1998), Le Pointe Vétérinaire (2003-2006) et le Bulletin des GTV (2006-2010).

Je parle anglais et j'améliore actuellement mon espagnol.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de projet

Recherche scientifique

Biostatistiques

Stratégie