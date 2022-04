Alexandre GLOKER

Dessinateur - projeteur mécatronique en charge du développement et de la mise au point de la partie mécanique d'une colonne de direction à serrage électrique et d'une colonne à réglage électrique pour General Motors. Encadrement d'une équipe de 5 dessinateurs. Suivi des essais, des fournisseurs (locaux et étrangers), discussions autour de la définition des pièces avec les fournisseurs prototype et série (US). Soutien du service Process au démarrage de la ligne d'assemblage de ces colonnes. Relations avec les personnes de l'équipe électronique pour l'implémentation des composants électroniques sur les deux colonnes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Informatique

Dessin technique

Relation fournisseurs

Relations internationales

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Calcul mécanique

Maintenance informatique

Conception mécanique

Mécatronique

AMDEC/FMECA

Industrialisation

Gestion de la qualité

Mécanique générale