Alexandre GODARD

Je suis artiste de l’image et j'aide les entrepreneurs exigeants à séduire leur client.



Rien n’est plus compliqué pour un professionnel que d’expliquer son métier.



En réalité, un bon professionnel pratique son métier, a de très profondes connaissances et en maîtrise toutes les subtilités. La reconnaissance qu'un pro a acquis tout au long de sa carrière vient du cœur qu'il a mis à l'ouvrage, de l'excellence de sa pratique. Ceci rend difficile l’explication de son activité.



C'est mon job de le faire.



Je le fais à travers l'art de l'image, fixe ou en mouvement, parce que l'art, mieux qu'aucun autre médium, sait toucher au cœur.



Alors dites-moi, comment voulez-vous toucher votre client ?



