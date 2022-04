Alexandre GODARD

Welcome to the Digital World!!

Econocom 3 Milliards d'€ de CA en 2017, 40 Ans d'expérience, Leader sur son marché et indépendant!



Nos expertises métiers:

Industrie / Education / Santé / Points de vente



En résumé:

La richesse de nos missions permettent de travailler auprès des entreprises/établissements qui innovent et se transforment pour être les acteurs du monde de demain.



Mes compétences :

Vente

Grands comptes

Finance

Management