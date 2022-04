Alexandre GOMY

Créatif et passionné par les univers d'expressions visuelles, je me suis rapidement engagé sur cette voie professionnelle. Les multiples projets auxquels j'ai participé durant ma carrière m'ont permis continuellement de mettre à l'épreuve et d'enrichir mes compétences graphiques.



J'aime cerner le plus finement possible l'univers et les besoins d'un projet afin de travailler sur des visuels qui le serviront avantageusement ainsi que sur des concepts originaux afin d'anticiper de possibles évolutions.



Enthousiaste et autonome de nature, je sais également rapidement intégrer une équipe créative, heureux des échanges humains et techniques inhérents à chaque nouvelle production.



Mes compétences :

Conception de projets graphiques tous supports

Illustration numérique et traditionnelle

Concept art

Game design