Alexandre GONÇALVES

L'atteinte de mes objectifs et la recherche de la performance sont les deux choses qui me font avancer dans mon travail.

Homme de terrain je mets à profit mes qualités d'écoute, de relationnel et de négociation lors de chaque rendez-vous. Orienté satisfaction clients je détecte, formalise, concrétise et fidélise chaque projets dans le but de travailler sur le long terme avec chacun des protagonistes de mon portefeuille.

A l'aise dans la prospection physique, la télé-prospection, je privilégie sur chaque affaires une approche réseau afin d'aborder de la meilleure des manières le futur prospect. Je considère le réseau comme un facteur clé de succès.



Mes compétences :

Achats

Marketing

Webmarketing

Commercial

Pilotage de projet

Réseau commercial

Management d'équipe

Développement commercial

SAP

Communication