Alexandre GONZALEZ

Considérant que les expériences personnelles et professionnelles nombreuses et variés représentent la formation la plus efficace, je suis ouvert à tous types de postes dans le domaine du développement informatique. Dans cette optique je suis également prêt et motivé à travailler à l’étranger.



Dans un premier temps je souhaiterais rester proche de la technique afin, après plusieurs années d’expériences, de prétendre sereinement à un poste à plus hautes responsabilités lié à la gestion de projet. C’est pour cela que j’ai choisi la formation 3iL proposant aussi bien des cours de technologies comme JEE que de management (management de proximité, conduite de réunion, méthodes gestion de projet). Cette formation en apprentissage m’a également permis de me familiariser avec le monde du travail en mettant ces compétences en pratique au sein de la société Airbus.





Mes compétences :

CSS3

JAVA

XML/XSLT

Html 5

J2EE

SQL

Spring Framework

Xhtml/css

RichFaces Framework

JSF

MySQL

Oracle Database10g

Eclipse

Json