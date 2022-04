Alexandre GONZALEZ

- 13 ans d'expérience en e-commerce et problématiques de digitalisation (développement des ventes, e-marketing, e-crm, problématiques multicanales, logistiques, paiements, digitalisation retail)



- Capable d'identifier et de mener à bien les chantiers de transformation impactant significativement le business et l'expérience client



- Ancien sportif de haut niveau, j'ai le gout du challenge, du travail en équipe et surtout des résultats



Mes compétences :

Marketing online

Internet

Télécommunications

Marketing