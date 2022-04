Alexandre GONZALEZ DEL CASTILLO

Jeune homme de 23 ans, je suis actuellement en stage de fin d'étude au sein de Thalès Communications & Security à Cholet. Je suis à la recherche d'un premier emploi en CDI dans le domaine du développement logiciel dans les secteurs aéronautique, aérospatial et défense & militaire. Mon stage se terminant fin septembre, je suis disponible dès le mois d'octobre.



De formation ingénieur aéronautique, je me suis spécialisé en informatique, avionique et systèmes embarqués lors de ma dernière année. Diplômé à la suite de mon stage actuel, j'ai orienté l'ensemble de mes expériences professionnelles dans les secteurs de l'aéronautique et du développement logiciel. J'ai ainsi de solides connaissances en Java, Ada ou Python ainsi que de bonnes bases en systèmes embarquées et conception logiciel.



J'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage précédent en Australie, pendant 4 mois, ce qui me permet d'avoir un niveau d'anglais correct autant dans le domaine technique que dans la vie quotidienne.



Au cours des trois années passées dans mon école j'ai également eu l'occasion de développer d'autres aptitudes. Vice président du bureau des sports pendant un an, j'ai appris à travailler en équipe, à être responsable et à prendre des décisions en organisant plusieurs événements. Ma passion pour le football m'a permis d'être une personne déterminée, qui sait se fondre au sein d'un effectif, en donnant le meilleur de soi tout en cherchant à faire ressortir le collectif avant tout.



Dynamique, volontaire et motivé, je souhaite intégrer une entreprise à la pointe de la technologie afin d'y exercer mon savoir et de participer activement à son développement tout en perfectionnant ma formation.



