Alexandre GOUDEFROYE

Madame, Monsieur,



Je me permets de vous solliciter pour le poste de « Dessinateur projeteur VRD » pour lequel je souhaite vous proposer ma candidature.



Désireux de faire carrière en qualité de Dessinateur-Projeteur dans le domaine du BTP, et étant diplômé de la licence professionnelle « Etudes et Projets option Dessinateur-Projeteur » en alternance avec l’entreprise SCREG filiale de COLAS au sein de l’IUT de l’Artois à Béthune (62) j’aimerai intégrer COLAS Rail, afin de mettre à profit mes compétences.



Apprenti depuis le début de mes études supérieures, j’ai pu acquérir une expérience solide et constructive dans le domaine des Travaux-Publics et plus précisément dans les VRD et Forages Dirigés. Ainsi j’ai pu parfaire mes compétences techniques en DAO et CAO sur les logiciels Mensura 2D-3D et Autocad 2D.



Sociable et organisé, j’ai pu développer mon esprit d’équipe en participant à la création de plusieurs chantiers VRD en tant qu’aide chef de chantier, j’ai assisté aux réunions de chantiers et en travaillant en étroites collaborations avec le bureau d’études et fournisseurs. Enfin, j’ai appris à déchiffrer un cahier des charges et à réaliser en respectant les contraintes techniques les différents plans de chantiers (Exécution, récolement et démolition).

Cette expérience enrichissante n’a fait que renforcer mon choix de carrière. Vivement motivé par la perspective de rejoindre vos équipes, j’aimerais avoir l’occasion de vous rencontrer et ainsi vous exposer mon grand enthousiasme pour ce poste.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.



Cordialement,





Mes compétences :

Autocad 2D, MENSURA 2D/3D, TIGRE (Logiciel interne