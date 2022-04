Alexandre GOUJON

Ingénieur diplômé de l’Ecole des Arts et Métiers Paristech (ENSAM), titulaire d'un Master en Management Général à l'IAE d'Aix, j'exerce aujourd'hui le métier de responsable d'une équipe d'ingénieurs projet en monétique chez Monext.



La gestion de projet et le management de personnes sont des activités qui m'ont toujours passionné. C'est pourquoi j'ai privilégié cette voie, que ce soit dans mes études avec le choix de ma spécialité en fin de cycle de formation ou dans ma vie professionnelle avec des expériences axées autour de l'humain dans un contexte projet.



Doté d'un fort esprit d'initiative et d'un grand sens du devoir, je me donne les moyens de réussir les missions que l'on me confie. Mon sérieux et mon ouverture d'esprit feront de moi une personne sur qui vous pourrez compter pour mener à bien nos objectifs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Monétique

Management