Alexandre GOUNIN

Actuellement en dernière année d'école d'ingénieur spécialisée Informatique et Robotique.

Je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude afin de perfectionner mes connaissances en robotique et informatique. Ce stage me permettrai également une amélioration de mon niveau en anglais dans le domaine professionnel.



Mes compétences :

C

Java

Robotique

C++

Management

VHDL

Python

Linux

UML

Automatique

Electronique numérique

Informatique industrielle

Electronique analogique

Système temps réel

Github