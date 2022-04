Alexandre GOURVAT

Je suis actuellement Manager d'une équipe d'une dizaine de personnes au sein de Crédit Agricole CIB.



J'ai travaillé dans différents Back Offices depuis ma sortie d'école de commerce et c'est un métier qui me plaît beaucoup car il est très dynamique et nécessite d'être rigoureux.



Je suis quelqu'un qui a une bonne capacité d'adaptation ainsi qu'un goût prononcé à la connaissance et à la compréhension de l'environnement dans lequel je travaille.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Cinéma

COMMERCE

Consciencieux

Espagnol

Excel + VBA

Finance

Finance de marché

Logique

Microsoft Excel VBA

Microsoft Pack Office

Middle Office

Permis B

PSC1

Sport

VBA