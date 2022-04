Alexandre GOUTALOY

Sortant des études avec une licence entrainement du sport, une maîtrise (Master 1) de préparation physique et aussi un Brevet d’État d'éducateur sportif (spécialité Athlétisme), j'ai axé mes choix professionnels en toute logique dans le domaine de la préparation physique et du coaching.



J'ai pu ainsi mettre à profit mes connaissances à travers plusieurs expériences (passées ou toujours d'actualité) très enrichissantes. De la préparation physique d'un effectif de rugbyman, de l'entrainement de jeunes athlètes ou encore du coaching sur plateau dans une salle de sport, tout est bon à prendre dans un domaine où l'on apprend tout les jours, et ce, au contact de professionnels ou pratiquants de divers horizons.



Mes compétences :

Coaching

Éducateur/animateur sportif

Preparation physique