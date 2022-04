Alexandre GRANGER

Un dessin réaliste et énigmatique dans la simplicité de l'inspiration, dans les moindres détails quasiment en couleurs monochromes, suscitant chez le spectateur un mode contemplatif. Des tableaux réalistes illustrant le vieillissement d'une époque, le temps qui passe et la façon dont il façonne les visages, les objets et la nature. Dévoiler la beauté cachée des objets délaissés, révéler l'âme de chaque chose.

"Donner une seconde vie au passé".





