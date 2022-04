Alexandre GRANGER

2012 : Lauréat du Festival International des Jardins de Chaumont : http://jardindesdelires.blogspot.fr/



Depuis Juillet 2011 : Chargé d’études urbaines à l’agence pour le développement durable de la région nazairienne (ADDRN).

- Renouvellement urbain résidentiel : mise en oeuvre d'une stratégie foncière et pré-opérationnelle en vue de lisser la production de logements et la cession de foncier sur la commune de Saint-Nazaire.

- Renouvellement urbain économique

- Renouvellement urbain paysager et écologique : mise en oeuvre d'une trame verte et bleue

- Etudes d'opportunité d'implantation et de programmation d'équipements

- Programmation / conception d'espaces publics



2010 - 2011 : Chargé de projets / Chef de projets en agence d'architecture et d'urbanisme.

- Concours d'urbanisme : conception d'un éco-quartier en coeur de bourg

- Concours d'architecture : conception d'un bâtiment multifonctionnel en centre-ville (hébergement, bureaux, équipement sportif, restauration), conception d'un complexe résidentiel en ZAC

- Chef de projet étude urbaine : aménagement des espaces publics en coeur de bourg et création d'un parking paysager

- Chargé de projets : retraitement des clôtures d'un groupe scolaire, restructuration lourde d'une maison individuelle en site occupé, études de faisabilité logements collectifs (promotion privée, logement social)

- Suivi de chantier : restructuration lourde d'une maison individuelle en site occupé

- Responsable communication : création des fiches références et fiches de présentation de l'agence, réflexions sur l'identité graphique

- Réalisation des dossiers d'appel d'offres : rédaction de notes méthodologiques, notes de présentation, propositions d'honoraires... Organisation des équipes et management des compétences



2009 - 2010 : Chargé de projets en agence d'architecture

- Equipements scolaires (neuf et réha), bâtiments tertiaires (neuf), logement social et étudiant (neuf et réha), logement collectif privé (neuf), logement individuel (neuf et réha)...

- Réalisation des fiches références et divers documents de communication