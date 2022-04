Bonjour à tous, vous trouverez ci-dessous mon résumé en quelques lignes.



Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très dynamique, extraverti et ouvert au contact des gens. J'implique une attention toute particulière dans les tâches et les responsabilités qui me sont confiées.



Je pratique différents sports, et je consacre une attention scrupuleuse à l'aspect organisationnel et méthodique, aussi bien au regard de mon travail que de mes loisirs. La ponctualité et l'assiduité représentent pour ma part des atouts essentiels quelque soit le domaine concerné.



A l'avenir, je souhaiterais exercer dans un domaine qui toucherait aux relations internationales et au cadre diplomatique de haut rang, et ainsi pouvoir mettre en pratique mon savoir-faire et mes connaissances acquises tout au long de mes études supérieures.



Enfin je maîtrise plusieurs outils informatiques (Power Point, logiciels de traîtement de texte Word, Excel, Adobe Photoshop ...) et je suis l'actualité de très près au quotidien.



En ce qui concerne mes centres d'intérêts, je suis un passionné d'histoire et de philosophie, et j'aime y consacrer mon temps libre à en explorer leurs richesses ainsi que leurs subtilités en dehors de mes obligations.



Merci d'avoir pris le temps de parcourir mon résumé. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si mes informations semblent correspondre à vos attentes.



Alexandre Granger-Hudji





#Business Consulting #Business Strategy #Business Intelligence #Politics #International Relations



Mes compétences :

Relations Internationales

Sciences Politiques

Geopolitique

Intelligence Economique

Philosophie

Sciences Economiques

Tennis (classé 15-3)

Golf (handicap 26)

Histoire

Windsurfing

Guitare

Criminologie

Art

Cinéma Dramatique et Fantastique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop