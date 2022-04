Alexandre GRASLAND

Au sein de Financescoop / Union Finances Grains, je travaille au service des coopératives agricoles (CA secteur : 85 mds EUR) pour toutes les questions de finance. Spécialisés sur les questions de trésorerie, nous les aidons à se financer à court terme, avec notre programme de billets de trésorerie, et à moyen terme avec la mise en place de financements structurés inter-coopératifs. Je joue également un rôle de conseil et d'aide à la décision pour la gestion des risques de taux d'intérêts et de change des coopératives. Enfin, je suis toutes les évolutions réglementaires (SEPA, EMIR...) et technologiques (ERP, dématérialisation...) afin d'être force de proposition pour les coopératives. Je souhaiterais désormais mettre toutes mes connaissances et aptitudes acquises depuis plus de trois ans au service d'un service de trésorerie d'une entreprise à dimension internationale.



Mes compétences :

Analyse financière

Reuters

Finance de marché

Billet de Trésorerie

Gestion de trésorerie