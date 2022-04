Alexandre GREGORIO

Responsable des services de fabrication carte électronique, contrôle test et SAV.



Mes compétences variées me permettent d’assurer divers tâches de la gestion de production, SAV, management en passant par l’expertise technique



Mon domaine d'activité:

Management et Coordination des services production carte électronique et SAV.



Mes domaines de compétences:



.Management

Management de 65 personnes:

. 2 responsables d'équipes (fabrication et SAV)

. 15 techniciens SAV

. 15 techniciens contrôleurs - test carte électronique

. 35 opérateurs de production (ligne CMS, traditionnel)



(planification, suivi du travail et des priorités de l’activité au quotidien)



.Informatique

ERP : PRODUFLEX, SAP

Maitrise parfaite du pack office : WORD EXCEL POWERPOINT

VBA programmation de macro sous excel

LOTUS NOTE (Mail, documentation technique)

Rédaction de procédures de travail



.Qualité

Reporting hebodmadaire et mensuel aux manager/BE/R&D des résultats qualité des retours SAV

Analyse de la fiabilité en clientèle et/ou production

Proposition et mise en place de contre-mesures aux processus de production



.Gestion de stock

Suivi régulier des niveaux de stock (SAP/Excel)

Commande de pièces détachées



.Facturation

Calcul de devis pour les prestations de dépannage SAV

Edition des factures de l'activité SAV



.Communication

1/ Communication avec le bureau d'étude au Japon en anglais pour l’échange d’informations techniques et des moyens de test à mettre en place (eMail, téléconférence, de face a face).

2/ Communication avec les clients à l'international (email et hotline)

3/ Traitement des réclamations client par eMail.



.Méthode

Mise en place de l'organisation du service suite à une réorganisation (implantation de la zone de travail, flux des produits dans la société).

Mise en place de testeurs.



.Analyse et recherche des défauts

Réparation de cartes électroniques sur des unités de stockage informatique à haute capacité (Technologie Raid)



.Formation

Formation des opérateurs et des techniciens sur les procédures et méthodes de dépannage (feuilles de suivi, postes de travail, analyse du défaut,…)



