Alexandre GRISON

Co-dirigeant de Décadrages, société de création et fabrication d'ensembles mobiliers inovants.



Depuis 2001, avec mon associé Gad Benarroch, nous avons crée et développé cette société. Nous avons assuré notre développement en nous basant sur des produits inovants et répondant à des besoins très spécifiques (lit Bedup, bureau Milena). Nous sommes passé d'un mode de fabrication artisanal en exemplaire unique dans notre atelier, à une production en petite série en nous basant sur un réseau de sous-traitants soigneusement sélectionnés.



Nous avons à coeur de développer constamment notre structure, tant en termes de croissance de chiffre d'affaire, que de développement de nouveaux marchés et nouveaux produits.