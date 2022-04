Originaire de l'île de la Reunion, j'exerce le métier de Bartender depuis l'année 2003 et puis Bar manager à partir de 2005.

Passionné par mon métier j'ai développé mes compétences en mixologie (création de cocktails). J'ai aussi beaucoup voyagé grâce à mon poste de chef barman qui m'a permis de découvrir d'autres facettes de ce métier et approfondir mes connaissances, découvrir de nouvelles cultures.



Mes compétences :

Bartender mixologiste

Bar consultant et formateur