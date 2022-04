Bonjour,



Je suis chargé du développement des marchés Français et du marketing au sein de la société Easy Live. Société de R&D spécialisée dans le streaming live internet, premier fournisseur de live sur Dailymotion et YouTube.



Nous proposons des solutions de streaming innovantes adaptée et spécifiques à chaque secteurs d'activités, vous permettant d'améliorer en autonomie votre visibilité et votre audience sur l'ensemble de vos événements.





Je suis joignable sur mon adresse email pour plus d'information : alexandre.grosse@easylive.fr



Cordialement,



Mes compétences :

Automobile

Autonomie

Autonomie rigoureux

COMMERCE

Créativité

Initiative

Management

Marketing

Marketing management

Moto

Négociation

Relationnel

RIGOUREUX

Scoring

Synthèse

Viral marketing

VTT