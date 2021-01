Alexandre GROUX

TASTE, Recruteur d'Experts, accompagne ses clients dans leur stratégie de recrutement.



Au-delà des méthodes classiques d’approche directe et diffusion d’annonces, notre spécificité repose sur la cooptation des candidats potentiels de valeur via nos réseaux actifs : nos Clubs de Compétences.



Au sein du cabinet, j'interviens sur le recrutement d'experts :

- sur les fonctions Commerciales et Marketing dans les secteurs de l'industrie, des services et des produits de grande consommation,

- sur les fonctions Achat, Marketing, Animation et Développement de Réseau dans le secteur de la grande distribution et des commerces organisés en réseaux.



Pour plus d'informations je vous invite à consulter notre site Internet sur www.tasterh.fr ou Twitter sur http://twitter.com/#!/Tasterh



Mes compétences :

Ressources humaines