Alexandre GUASCH

Je façonne sur mesure l'outil de gestion de votre entreprise.



Flexible et robuste, il vous permet de gérer votre activité sous tous ses aspects :

- fiches prospects / clients / fournisseurs / partenaires / prestataires / agents

- fiches produits / services

- factures / devis / acomptes / avoirs / récapitulatifs mensuels et annuels

- tâches et alertes automatisées (email et SMS)

- gestion des stocks / livraisons / enlèvements

- formulaires de satisfaction clientèle / sondages

- analyses statistiques / retours sur investissements / taux de conversions / étapes de votre stratégie marketing



Et bien d'autres possibilités.



1. Contactez Alexandre d'Outil Gestion Pro,

2. Choisissez les fonctionnalités que vous désirez utiliser,

3. Devenez propriétaire de votre propre solution ERP, PGI, CRM !



https://outil-gestion-pro.com/contact.htm



Mes compétences :

HTML 5

Logiciel CRM

PHP 5 & 7

PGI

ERP

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion administrative

Développement web

Gestion des entreprises