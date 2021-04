Alexandre GUEIVANDOV

Ma double formation initiale, renforcée par une trentaine d'années de pratique, m'a permis d'acquérir les compétences indispensables à la réalisation de décors de théâtre et de cinéma, de décors événementiels et de décors d'intérieur et de façades. Mes connaissances techniques vont de la peinture et l'illustration à la réalisation de décors en passant par la machinerie et la menuiserie.



En effet, en tant que chef décorateur d'un Théâtre National, j'ai réalisé les décors d'une vingtaine d'opéras, de ballets et d'opérettes. En collaboration avec l'équipe technique, j'ai pu concevoir et mettre en place ces décors et créer leurs accessoires adéquats. J'ai su m'adapter aux exigences des différents metteurs en scène et assister à la réalisation de nombreuses pièces. J'ai, par ailleurs, été le maître d'œuvre des décors et machines pour le Théâtre National de Marionnettes à Douchanbé au Tadjikistan (ex-URSS) tout en continuant l'illustration pour plusieurs journaux.



En France, depuis plus de 15 ans, j'ai multiplié les expériences aussi bien dans la restauration de meubles, la création de décors que l'illustration. Restaurateur de meubles, j'ai pu enrichir ma pratique dans la rénovation de mobilier par de nouvelles techniques. Illustrateur de livres, j'ai ajouté à ma maîtrise du pinceau et du dessin celle des derniers logiciels de PAO qui ont aiguisés mon goût pour le design artistique. Par ailleurs, j'ai travaillé à la conception de décors événementiels et de lieux publiques, pour finir par monter ma propre entreprise de décoration et gérer quatre employés.



Aujourd'hui, je mets mon expérience de peintre décorateur, illustrateur et maquettiste au service des établissements culturels, entreprises et particuliers, pour des projets ponctuels ou durables.



Mes compétences :

Illustration éditoriale

Enseigne commerciale et signalétique

Maquettes carton

Décor d’intérieur et de façades

Décor evénémentiel

Décor pour le spectacle et le cinéma

Maquettiste

Illustrateur