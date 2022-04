Guillaume Grimaud, Directeur Artistique & Digital Designer.



La meilleure partie de mon travail consiste à résoudre des problèmes et de donner vie à des interfaces en réponse.



Awards :

1 - CSS Design Award (Website of the Day)

1 - CSS Awards (Website of the Day)

2 - French Design Index (Website of the Day)

1 - CSS Winner (Website of the Day)



Website :

www.creativepark.fr



Mes compétences :

Javascript

Ux design

WebDesign

Photoshop

HTML

CSS

Illustrator

Illustration

Ui Design