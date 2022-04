Bonjour,



Diplômé de Strate Collège en 2007, je suis actuellement senior designer chez Delsey. Mes expériences associées à une formation hétéroclite me permettent aujourd'hui d'être à l'aise avec les différents outils de création et les étapes du processus de développement produit, du dessin aux prototypes. Par ailleurs, mon poste s'accompagne de missions de direction artistique qui me permettent de suivre le produit au delà de sa création jusqu'à la création de ses supports de communication ; de la photo publicitaire, au film produit.



Mon rôle actuel ne déterminant pas de manière exclusive ma passion pour le métier, il est autant de domaines et de sujets à explorer et au service desquels j'aimerais mettre mes compétences que d'expériences humaines à vivre.



N'hésitez pas à me contacter,



Guillaume Gadenne

Mes compétences :

Adobe Illustrator

Conception

Conception Produit

Créatif

Création

Design

Dessin

Graphisme

Packaging

Rhino3d

Keyshot

Adobe Photoshop

Photographie

Gestion de projet

Créativité