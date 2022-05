Quentin BLANCHARD

Designer Industriel, je suis continuellement à la recherche de nouveaux projets dans différents domaines. Passionné de design industriel, d'innovation, et de Design Thinking. Pour moi le design réside essentiellement dans le processus et non entièrement dans l'esthétisme.



Je maitrise le dessin (sketch,...) les logiciels de la suite Adobe (Illustrator, photoshop, Indesign) les logiciels 3D Solid Works et Sketchup, et de rendu Keyshot.

Maitrise de l'anglais écrit et orale.



Domaines d'intervention: Design produit, Retail design, Design packaging, Design d'interaction, Expérience utilisateur, Design thinking.



Mes compétences :

Hand drawing

Solidworks

Culture

Sketchup

Créativité féconde

Créativité

Motivation

Innovation

Analyse