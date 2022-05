Quentin BLANCHARD

Bonjour,

J'ai suivi une formation complète en réparation des carrosseries et application de peinture, en alternance. J'ai aussi à mon actif de nombreuses expériences en contrats intérimaires.

Puis après de longues réflexions, pensant que mon avenir se joue maintenant, j'entreprends une réorientation de carrière.

Je suis jeune et dynamique et c'est avec motivation et détermination que je veux apprendre, j'ai soif d'évolution.

Adulte et mature, sérieux et rigoureux, autodidacte, organisé, discret et honnête j'ai le profil adapté pour intégrer votre entreprise dans le cadre d'un BTS.

Assistant d'exploitation ou conseiller commercial je redirige ma carrière vers une de ces activités qui m'intéressent pour leurs compétences et leurs responsabilités.

Merci de votre lecture, bien cordialement,

Quentin

06 99 12 41 70



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop