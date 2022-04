Alexandre GUERIN

6 années d'expérience dans le domaine de la gestion des risques: protection du patrimoine et des personnes, protection de l'information, terrorisme et contre-insurrection, risque-pays, gestion de crise.

3 ans d'expérience à l'international (Mongolie, Malaisie)



Expérience de terrain en site isolé



Compétence professionnelle dans les domaines suivants : sécurité informatique, appui aux déploiements internationaux (compliances, veille réglementaire, formalités administratives).



Maîtrise du Français (langue maternelle), de l'Anglais (bilingue), de l'Espagnol, du Russe (courant), du Mongol (basique)



Mes compétences :

Microsoft office

Secourisme/Assistance aux personnes

Risque pays

Transports internationaux

Nucléaire

Protection des biens et des personnes

Veille stratégique et intelligence é

Marchandises dangereuses

Analyse prospective