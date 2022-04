Alexandre GUICHOT

Portant un intérêt tout particulier pour le secteur social, je souhaite participer activement à la prise en charge éducative d’usagers au sein d’une équipe dynamique.



Mon expérience préalable m’a permis de développer et de mettre en pratique mes capacités à encadrer une unité de vie au quotidien, animer et réaliser des projets personnalisés pour plusieurs usagers, notamment par la création d’une activité informatique. Plus précisément, à l’aide d’évaluations, j’ai pu mettre en place un accompagnement à la scolarité adapté auprès de personnes handicapées sur le plan mental et psychique.



Désireux de donner un nouvel essor à ma carrière, je souhaite, à terme, obtenir un Diplôme d’État me permettant de pratiquer les métiers de moniteur-éducateur ou d’éducateur spécialisé.



Mes compétences :

Recherche de partenaires

Fidélisation client

Encadrement

Action commerciale

E-commerce

Accueil

Publicité

Gestion des stocks

Développement commercial

Entrepreneuriat

Relations clients