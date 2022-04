Alexandre GUILLAUME

Le développement de projets internationaux est au centre de mes préoccupations. J'ai un parcours de commerce international en France et à l'étranger. J'ai occupé des fonctions aussi bien marketing que commercial sur l'Asie, l'Amérique du nord, la CEI et le Maghreb. J'ai vécu 2 ans aux USA afin d'ouvrir la filiale de Chocolat Weiss pour toute l'Amérique du Nord.

Aujourd'hui, je suis Directeur Commercial et Marketing avec pour mission principale de construire une politique commerciale et marketing monde. Après 3 ans, les résultats sont encourageants avec une progression du chiffre d'affaires de plus de 59% malgrès la crise internationale.



Mes compétences :

Développement

Développement international

Gastronomie

International

Luxe

Marketing

ventes