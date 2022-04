Alexandre GUILLEMOT

Jeune diplômé du master Télédétection et Géomatique Appliqué à l'Environnement (TGAE) dispensée par l'université Paris Diderot. Je viens de finir une formation professionnalisante sur les Web Service et les Architectures Middleware en Java Entreprise Edition (JEE) et les différents framework qui lui sont liés (Struts, Spring, ...) au sein d'une ESN. Je cherche maintenant activement un poste d'ingénieur en maîtrise d'ouvrage, dans des projets Java/JEE traitant des Web Services, ou des architecture Middleware. Je suis une personne investie et désireuse de collaborer avec une équipe de développeur pour mener à bien les projets auxquels j'aurais la chance de participer.



Mes compétences :

Docker

Apache Camel

Apache Kafka

Bootstrap

Modèle MVC de Spring

TypeScript

Python

C/C++

CSS 3

UML

JavaScript

Design Pattern

Spring Batch

Spring Data

Java Enterprise Edition

JavaServer Faces (JSF)

JSP/Servlets

Méthodes agile

Spring Security

R

Angular

HTML 5

MongoDB

Jenkins

Hibernate/JPA

ElasticSearch

Maven

QGIS

Oracle Database

PostgreSQL

FME

ArcGIS

MySQL

CouchDB

SNAP

ENVI