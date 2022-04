Alexandre GUILLOTTE

Diplômé d’un Master en Ingénierie Financière et des marchés (option contrôle des risques) avec mention AB à l’IUP Banque – Assurance de Caen, je suis actuellement en recherche de poste en contrôle de gestion.



Les trois années passés sur les bancs de l'IUP m'ont permis de développer des compétences juridiques, fiscales et financières mais également des qualités en gestion de projets.



Fort d'expériences professionnelles enrichissantes, tant sur le plan opérationnel que sur le plan de la culture entreprise, je souhaite à présent intégrer un poste en adéquation avec ma formation.



L’anticipation, l’autonomie et la force de proposition sont des qualités que j’ai pu développer lors de cette expérience au Crédit Agricole Normandie, ainsi que lors de mes diverses expériences professionnelles et étudiantes.



D'un naturel curieux, vous saurez apprécier mon adaptabilité et ma polyvalence. Ceci me permettant d’être rapidement opérationnel sur une grande variété de poste.



Mes compétences :

Gestion de projet

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit